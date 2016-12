Panariti, mobilità in deroga prolungata a 3 mesi

PORDENONE - La mobilità in deroga per i lavoratori disoccupati provenienti da aree di crisi, fra cui quelli dell'ex

Ideal Standard, verrà allungata da due a tre mesi. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Lavoro, Loredana Panariti, nel corso dell'incontro del Tavolo di monitoraggio previsto dal protocollo siglato lo scorso mese di novembre a favore dei disoccupati che in passato operavano nello stabilimento di Orcenico. Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti sindacali e quelli datoriali, nonché la direzione centrale Lavoro e gli enti di formazione.



Intervenendo all'incontro, Panariti ha spiegato che, fatta un'analisi più approfondita delle risorse a disposizione «sarà

possibile andare al tavolo regionale di concertazione allungando di un ulteriore mese lo strumento a sostegno del reddito». L'assessore ha inoltre ricordato che «per poter percepire la mobilità in deroga, i lavoratori dovranno partecipare ai corsi di riqualificazione, frequentando almeno il 70 per cento delle lezioni dei percorsi a loro dedicati».



Quindi i rappresentanti degli enti di formazione hanno compiuto una panoramica sui contatti avuti con gli ex dipendenti dell'Ideal Standard e dei percorsi di riqualificazione da loro più richiesti. In particolare, è emersa la volontà di approfondire alcuni ruoli che i dipendenti avevano già svolto all'interno dell'azienda, come ad esempio le mansioni nel campo della logistica e della gestione del magazzino. A ciò si aggiunge poi l'interesse manifestato nell'utilizzo delle macchine a controllo numerico e saldature.



Successivamente, la direzione centrale Lavoro ha brevemente illustrato uno studio riguardante la dinamica della domanda di lavoro nell'area di crisi del Pordenonese. L'obiettivo dell'indagine è stato quello di analizzare i settori in cui si siano verificate buone performance negli avviamenti, al fine di individuare quali possano essere gli ambiti in cui concentrare l'attenzione anche per una futura ricollocazione. Dal rapporto è emerso come i migliori risultati siano stati messi a segno nell'area del mobile, seguita da quella dell'agroalimentare nella zona compresa tra San Giorgio della Richinvelda, Rauscedo e San Martino.



Infine, il Tavolo ha deciso di migliorare la rete di rapporti tra enti e aziende del territorio, per incrementare le informazioni a propria disposizione con le quali muoversi nel mercato del lavoro, elaborando un questionario da sottoporre all'attenzione delle parti datoriali. L'intento è quello di capire, in prospettiva, quali possano essere sia i fabbisogni di personale sia di figure professionali in determinati settori produttivi. Questa scheda verrà vagliata nel corso del prossimo incontro del Tavolo di monitoraggio.