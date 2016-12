Piccin, la Regione aiuti il Comune di Zoppola

ZOPPOLA - Il Comune di Zoppola è stato condannato a pagare 7 milioni per delle scelte sbagliate da parte delle precedenti amministrazioni e di un funzionario regionale: Mara Piccin, consigliera regionale di Forza Italia, ha presentato una interrogazione a risposta immediata alla Giunta Serracchiani per chiedere chiarimenti.



«La questione riguarda l'area industriale di Prà Risi. Il Comune aveva espropriato i terreni a un valore inferiore al punto che la Corte d'appello ha stabilito un rimborso di 7 milioni ai 14 espropriati. In questa fase - spiega la consigliera azzurra - rimane da capire quali siano i margini di azione dell'ente rispetto a una questione che si protrae da 15 anni ed è già costata alla popolazione migliaia di euro in spese legali».



La Piccin ha pure chiesto chiarimenti per il Comune di Spilimbergo per l'annosa questione Panigai: «All'ente mancano 2 milioni di euro e rispetto allo scorso anno in Finanziaria non è stato inserito neanche un euro. Da ricordare che la vicenda va ricondotta all'allora funzionario delegato dalla Regione stessa», conclude la consigliera.