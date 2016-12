Morsa nel sonno da un ragno velenoso: giorni di paura

PORDENONE – La caviglia che fa male improvvisamente, in un sabato mattina apparentemente come altri. Solo apparentemente, appunto. In realtà, la giovane protagonista si è ritrovata a vivere una settimana fatta di visite dalla guardia medica e due ‘puntate’ al pronto soccorso. Solo sul finire dei sette giorni è arrivata la diagnosi. Si trattava del morso di un ragno velenoso, in particolare un ragno violino, così come riportato da Il Gazzettino che ne ha dato la notizia.

Angoscia

Come precisato dal quotidiano, questo è uno dei pochi aracnidi velenosi che si trova in Italia. La sua puntura può provocare anche necrosi dei tessuti. La diagnosi è però complessa, come nel caso del 25 enne di Prata di Pordenone. Per lei, infatti, sono giornate di angoscia con il timore di trovarsi costretta a un intervento chirurgico o di portare un segno permanente.