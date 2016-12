Interventi di manutenzione sulla rete autostradale nella prossima settimana

PORDENONE - Un cantiere per il ripristino della pavimentazione sotto i guard rail centrali, insisterà da martedì 27 a giovedì 29 dicembre in A4 nel tratto Portogruaro San Donà di Piave. L’intervento, previsto in direzione Venezia e in orario diurno, richiederà la chiusura della corsia di sorpasso per circa tre chilometri.

I lavori in programma

Sempre in A4, manutenzioni degli impianti di illuminazione all’altezza dell’area di servizio di Gonars in direzione Trieste e di Calstorta in direzione Venezia richiederanno la chiusura della corsia di marcia, per circa trecento metri, in prossimità delle aree.

Proseguono, per tutta la settimana, gli interventi di sostituzione di barriere incidentate, di recupero di rifiuti dai cassonetti, di spazzolatura delle banchine e spurgo dei pozzetti, di ripasso della segnaletica e di sfalcio, in punti diversi della rete autostradale.

I lavori richiederanno la chiusura delle corsie di marcia o sorpasso in prossimità delle operazioni, che saranno eseguite durante le 24 ore.

Limitazioni orarie

Autovie Venete ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare domenica 25 e lunedì 26 dicembre dalle 9.00 alle 22.00.