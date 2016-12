Cinesi "innamorati" del Refosco dal peduncolo rosso

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Continuano le buone notizie. Il 2015 è stato l’anno della MaterMacc, azienda agrimeccanica di San Vito al Tagliamento, che ha conosciuto un nuovo sviluppo con degli investimenti milionari grazie alla guida del gruppo cinese Lovol Arbos Group. Dopo la recente visita allo stabilimento da parte del vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, proprio in occasione della ripresa dalla crisi ora si sta assistendo a un cambio di rotta che coinvolge l’intera zona e che ha permesso ai prodotti realizzati a San Vito di raggiungere nuovi e importanti mercati esteri. È questo il caso dell’azienda agricola di Franco Bagnarol.

Il Refosco dal peduncolo rosso

Nel maggio scorso, come riportato dal Messaggero Veneto, una delegazione del gruppo cinese (il primo cittadino, dirigenti di economia, industria, affari esteri della città-contea di Zucheng, una sede di Lovol) ha fatto visita alla cittadina del pordenonese; occasione in cui è stato siglato un accordo di amicizia e collaborazione tra le parti. In quest’occasione il gruppo dirigente è stato accompagnato alla scoperta del territorio locale: visita dei siti storici e delle realtà produttive; è stato così che dopo la degustazione dei prodotti della Cantina Bagnarol si sono «innamorati» del loro refosco da peduncolo rosso delle Grave del Friuli.

40.000 bottiglie

A questo punto non ha potuto che emergere l’intraprendenza cinese: sono iniziati gli ordini per diverse spedizioni di migliaia di bottiglie destinate al mercato cinese. La cifra si aggira sulle 40.000 unità. Per l’occasione è stata ridisegnata l’etichetta omaggiando San Vito al Tagliamento con l’immagine di uno scorcio del centro accostato a una vigna, la bottiglia viene inoltre accompagnata da depliant descrittivi realizzati con ideogrammi cinesi.

Buona annata anche il 2016, come si suol dire in ambito vitivinicolo, si ampliano continuamente le opportunità del mercato dell’export per le realtà produttive della zona.