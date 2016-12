Piccin, chiusura struttura sperimentale per anziani di Aviano

PORDENONE - «Alla fine, a pagare le liti fra Comune e Regione, sono sempre i cittadini». Così Mara Piccin, consigliera regionale di Forza Italia, commenta la delibera della Giunta municipale di Aviano con la quale l'Esecutivo a guida Pd ha imposto la chiusura definitiva della struttura sperimentale per anziani che ospita 43 persone che avranno 90 giorni di tempo per fare armi e bagagli.



«Imporre la chiusura - continua la consigliera forzista - solo perché gli utenti non risiedono nel territorio comunale mi sembra la più becera delle motivazioni». Per la consigliera azzurra andava trovata una soluzione a ogni costo pur di mantenere non solo il servizio agli utenti, ma anche la quarantina di posti di lavoro e l'indotto.



Piccin conclude: «Al tavolo tra Regione e Comune il buon senso ha lasciato spazio a logiche di potere a danno degli utenti e dei lavoratori. Depositerò un'interrogazione urgente per capire che margini ci sono affinché le decisioni possano essere meglio ponderate».