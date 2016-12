Note Nuove 10 sbarcherà a Pordenone

PORDENONE – Per il decimo anno consecutivo, il baricentro dei nuovi linguaggi musicali si sposta e connette i palcoscenici del mondo a Udine e al Friuli Venezia Giulia, con la rassegna Note Nuove 2016_17. Nel prestigioso cartellone, trovano spazio nomi d'eccellenza del panorama jazzistico e della musica contemporanea nazionale e internazionale, come Stefano Bollani, Ezio Bosso e Brunori Sas e alcune sorprese rilevanti, anche rispetto alla location dei concerti.

Nuova location

Note Nuove, storicamente radicata a Udine, amplierà infatti il suo orizzonte anche verso un’altra importante città della regione, Pordenone, avendo avviato un percorso di collaborazione con il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, nel cui cartellone artistico troveranno spazio quei variegati universi musicali che il curatore della rassegna va ricercando sulle scene internazionali, con attenzione particolare a proposte che abbinino la qualità all’innovazione.

Novità per i giovani

Per tutti gli appuntamenti di Note Nuove 10, Euritmica lancia una proposta forte e innovativa, che vuole venire incontro alle esigenze dei giovani e degli studenti per stimolarne la partecipazione agli eventi dal vivo, come importanti passaggi per la formazione di una cultura condivisa e di uno spirito critico che sia in grado di liberare ognuno dall’isolamento che, per vari motivi, caratterizza la vita di oggi. Per questo motivo, per gli studenti, i concerti di Note Nuove saranno tutti a 1 euro.

Appuntamenti a Pordenone

Con l'anno nuovo, il 25 gennaio, Note Nuove sarà al Verdi di Pordenone con il concerto di uno dei musicisti jazz italiani più amati: il pianista Stefano Bollani. Sull’onda del successo del suo nuovo programma televisivo su Rai 1 «L’importante è avere un piano», a Pordenone il pianista ci porta nel caleidoscopico cosmo della musica partenopea con «Napoli Trip». Con lui Daniele Sepe e Nico Gori ai fiati e Bernardo Guerra alla batteria per un colorato viaggio nell’immenso patrimonio della musica mediterranea. Sempre al Verdi di Pordenone, l’11 febbraio, ci sarà un artista amatissimo, letteralmente esploso nella stagione scorsa: Ezio Bosso. Il pianista, compositore e direttore d’orchestra ritorna in regione, dove ha lasciato e trovato una profonda scia di emozione nei concerti della recente stagione estiva, seguiti da migliaia di spettatori. Al Verdi si esibirà in trio, con un violino e un violoncello. Ezio Bosso ha recentemente firmato un contratto pluriennale in esclusiva con Sony Classical e il 25 novembre uscirà l’antologia «… And The Things That Remain».

I biglietti

Le prevendite sono aperte per entrambi gli spettacoli e si possono trovare sui circuiti Ticketone, VivaTicket e presso la biglietteria del Teatro Verdi. Per acquistare lo Speciale Studenti al prezzo di € 1,00 è necessario prenotare il posto inviando una mail a stampa@euritmica.it