Transcavallo 2017, aperte le iscrizioni alla 34^edizione

PIANCAVALLO - Sono aperte le iscrizioni per la 34^ edizione di Transcavallo. Sabato 18 febbraio si correrà sul tracciato che una settimana dopo assegnerà i titoli iridati dei Mondiali Alpago-Piancavallo 2017.

La gara a squadre che ha fatto la storia dello scialpinismo nazionale e internazionale si correrà sulle nevi del gruppo del Monte Cavallo. Le 120 squadre ammesse passeranno per la vetta e le affilate creste del Monte Guslon, affrontando il canalino verticale 'delle Placche'. Una lingua di neve con pendenze che superano i 55° che collega la Val Salatis alla creste del Guslon.

In vista dei Mondiali 2017

Il territorio dell’Alpago, insieme al comprensorio sciistico di Piancavallo hanno dimostrato in questi anni di essere pronti per organizzare un evento internazionale come i Mondiali che si disputeranno dal 23 febbraio al 2 marzo. L’Alpago ha ospitato già un Campionato Europeo nel 2009 e tre Coppe del Mondo nel 2004, 2011, e 2016, inoltre lo stesso Comitato Organizzatore aveva allestito una Coppa del Mondo in Nevegal (Bl) proprio come 'test event' del Campionato Europeo nel dicembre 2008. Piancavallo invece ha ospitato le prove Vertical, Sprint e Staffetta in occasione dei Mondiali di scialpinismo disputati a Claut (Pn) nel 2011. Inoltre tra le piste della Ski Area friulana quest'anno si è corsa la prova di Coppa del Mondo Sprint all’indomani della prova individuale svoltasi in Alpago.

Il tracciato della 34^edizione

Il tracciato della 34^ Transcavallo e della prova iridata Team Race ha una lunghezza totale di quasi 20 chilometri con 2516 metri di dislivello di sola salita diluito in quattro salite. I tratti da affrontare a piedi con gli sci nello zaino saranno tre, il 'Troi de l’Ors', la cresta del Guslon, e il 'canalino delle placche'.

Le iscrizioni

Le iscrizioni avranno una tariffa agevolata di 80€ a squadra fino a giovedì 5 gennaio 2017 salvo il raggiungimento delle 120 squadre ammesse. Se non verrà raggiunto tale limite, le iscrizioni riapriranno lunedì 16 gennaio per chiudersi definitivamente venerdì 10 febbraio alle 24. In questo caso il costo sarà di 100€ a squadra.

Possono iscriversi gli atleti maggiorenni delle categorie Senior e Master di sesso M/F in regola con il tesseramento F.I.S.I. per la stagione agonistica 2016/17 (analoga federazione straniera).

E’ obbligatorio l’invio del mod. 61 da parte dello sci club d’appartenenza, con timbro e firma del Presidente di Società, per ogni singolo atleta iscritto alla gara senior a squadre deve avvenire entro sabato 11 febbraio 2017 mediante mail a info@transcavallo.it

Per le iscrizioni alla gara individuale dei giovani Espoir - Junior e Cadetti il prezzo è fissato a 20€. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 16 febbraio e si possono fare unicamente tramite mail a:info@transcavallo.it