Insieme per Pordenone Volley, il presidente Marson traccia la rotta

PORDENONE - C’è soddisfazione all’interno della società Insieme per Pordenone Volley per i risultati che sta producendo il settore giovanile e la serie C femminile. Le conferme nei numeri, con oltre centro cinquanta atlete/i iscritte, ed il riconoscimento conseguito questo ottobre come scuola regionale di pallavolo, rappresenta un’altra, e significativa certificazione della qualità del progetto e della proposta rivolta ai più giovani.

Essendo in possesso di tutti i requisiti progettuali previsti dagli obiettivi federali per la fascia di età tra i 6 e i 14 anni, la società pordenonese continua a proporsi come un punto di riferimento sul territorio in cui opera per l’insegnamento e la pratica della pallavolo giovanile e per i rapporti con le istituzioni scolastiche.

Il commento del Presidente Marson

«Sicuramente una prima parte di stagione positiva. Quello che colpisce, al di là dei risultati ottenuti sul campo, è il come ogni anno crescano le persone che entrano a far parte del progetto di Insieme per Pordenone e questo ci fa ben presagire sul nostro modo di lavorare.» - commenta il Presidente Gianni Marson - Ci sono delle squadre che si stanno comportando davvero bene e che ci lasciano ben sperare sulla possibilità di giocarcela su diversi fronti. Personalmente ho grande fiducia nelle atlete/i e nel gruppo dei tecnici, che lavorano con grande impegno e professionalità».

Soddisfazione della serie C

Entrando nello specifico, le note più liete sin qui le ha fornite la formazione della serie C, guidata da coach Rossato. Trentadue punti in dodici gare al momento valgono il primo posto e la voglia di giocarsela fino alla fine con la rivali concorrenti: Volleybas e Virtus Ts Climatizzazione.

Under 13-14-15-16

Da registrare le prime soddisfazioni per il gruppo maschile 2004-2006, guidati da coach Bottan che attualmente occupano la terza posizione nonostante si cimentano per la prima volta nel campionato under 13 maschile.

Buono l’andamento dell’under 13 femminile di coach Cal, che nel suo girone si attesta nella seconda posizione della graduatoria. Stesso piazzamento anche per l’under 14 femminile di coach Ferin, con quattro vittorie in cinque gare disputate. Mentre in under 15 femminile il medesimo gruppo ha conquistato cinque vittorie su sei gare disputate occupando la quarta posizione in classifica.

Nel campionato regionale under 14 maschile, se la gioca per la vetta la formazione di Insieme per Pordenone guidata da coach Fontana che occupa la terza posizione, a due lunghezze dalla capolista Muzzana-Palazzolo e alla ripresa delle gare ci sarà il big match contro la diretta concorrente, Centro Coselli Ts, seconda forza del campionato.

Bene anche la under 16 femminile guidata dal duo Rossato/Frattolin che nel suo girone occupa la quarta piazza.

Minivolley

Scendendo di categoria, entrano principalmente in gioco le attività specifiche della società che fanno parte del gruppo Insieme per Pordenone: con riferimento alle categorie under 12 e minivolley che da gennaio 2017 scenderanno in campo per disputare i campionati provinciali.

Le attività nel periodo festivo

In vista dei prossimi impegni sportivi, tutte le formazioni della società Insieme per Pordenone, si stanno cimentando durante le festività natalizie in tornei ed allenamenti, che mettono in evidenza oltre alle capacità tecniche, le qualità morali e caratteriali, che a prescindere da come possa andare il campionato, saranno foriere di un futuro radioso ma soprattutto che avrà come perno la serietà, il senso di appartenenza alla società in un contesto sereno, allegro e soprattutto sano.