"Natale a Pordenone", concerto all’ex convento di San Francesco

PORDENONE - Il calendario delle iniziative di 'Natale a Pordenone' per mercoledì 4 gennaio ha in programma il Concerto per l’Epifania – Spirituals e canti natalizi della tradizione europea, curato dall’Associazione Musica Pura. Lo spettacolo si terrà alle 20.45 all’ex convento di San Francesco in piazza della Motta. Il 2017 dunque comincia all’insegna della musica classica con un programma di rari brani di ispirazione sacra e canti popolari natalizi.

Il programma

Il programma prevede una preziosa silloge di musiche del compositore piemontese Giorgio Federico Ghedini, uno dei massimi artisti del Novecento, protagonista della rinascita della musica strumentale e vocale italiana del secolo scorso: la lirica Dì, Maria dolce e i quattro duetti sacri su testi biblici per due voci e pianoforte. Saranno eseguiti inoltre due Lieder spirituali di Hugo Wolf, cui seguiranno tre Negro Spiritual e infine un’affascinante suite di dieci canti natalizi rielaborati dal compositore triestino Marco Sofianopulo, recentemente scomparso.

I protagonisti

Protagoniste saranno due giovani cantanti, la soprano sacilese Selena Colombera e la mezzosoprano veneziana Cecilia Gaetani, con Eddi De Nadai. Al pianoforte Selena Colombera, diplomata al Conservatorio di Venezia, attiva in diverse produzioni operistiche e sinfoniche, si sta perfezionando in musica vocale da camera al Conservatorio di Milano. Cecilia Gaetani, allieva di Sara Mingardo al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha debuttato in diverse produzioni in tutta Italia. Eddi De Nadai, noto pianista e direttore d'orchestra, è attualmente docente al Conservatorio 'G. Verdi' di Milano.