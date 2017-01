Piccin, patenti, la Regione accentra tutto

PORDENONE - «La follia accentratrice della Giunta Serracchiani non si placa e ha una nuova vittima: la visita per il rilascio delle patenti di guida». Così Mara Piccin, consigliere regionale di Forza Italia, denuncia i primi effetti della delibera n. 2187 della Giunta del 18 novembre 2016.



«La Giunta - afferma la consigliera azzurra - ha accentrato ad Udine l'esecuzione degli accertamenti neuropsicologici e psicodiagnostici per l'idoneità alla guida che una volta venivano eseguiti a livello territoriale: la necessità elettoralistica del risparmio pubblico ha come conseguenze la diminuzione dei servizi e l'aumento dei costi a carico dei privati».



La consigliera forzista continua: «In un'ottica di semplificazione, si poteva limitare l'invio a Udine ai soggetti

per i quali sia specificatamente richiesto il Vienna test system, anche perché ciò, unito al fatto che sono in aumento tali tipi di accertamenti, comporterà disagi anche per l'unità dell'Imfr Gervasutta».



La consigliera pordenonese conclude: «Presenterò alla Giunta un'interrogazione per capire se sono stati fatti i dovuti calcoli in termini di costi/benefici a carico della popolazione e quali altri servizi sanitari saranno oggetto di accentramento».