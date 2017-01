Luci e fuochi per la Foghera sul lago Paker

SESTO AL REGHENA - L'appuntamento con 'Luci e fuochi sul lago Paker', tradizionale manifestazione che avviene sullo specchio lacustre a Casette, si terrà giovedì 5 gennaio alle 20.30. I festeggiamenti epifanici prevedono l'accensione delle luci sul lago da parte di una squadra di sommozzatori, la comparsa della befana in uscita dalle acque e la classica foghera allestita nei pressi. L'evento è organizzato dall'Associazione la Fontana in collaborazione con il Club Subacquei di San Vito al Tagliamento per l'Associazione Via Natale Onlus di Pordenone.

Il programma

Lo spettacolo inizierà con l'immersione dei subacquei nelle acque del lago Paker e l'accensione di alcuni simboli beneauguranti al centro dell'invaso, a quel punto dalle sue gelide acque uscirà la Befana per portare doni ai bambini buoni e carbone ai più 'birichini'. Seguirà l'accensione del tradizionale falò epifanico con la lettura degli auspici per l'anno nuovo. Di lì a poco entreranno in scena un gruppo di 'indomiti vichinghi' pronti ad eseguire il rituale della preparazione del 'Gran Pampel', una bevanda simile al vin brulè detta anche 'mitica pozione infuocata', che fa parte di un'antica tradizionale di gruppi di speleologi triestini. La serata si concluderà dopo il suggestivo spettacolo pirotecnico in programma alle 22.

Durante la serata saranno a disposizione chioschi con prelibatezze culinarie: pinza, cioccolato, thè, vin brulè e Gran Pampel.

Ricavato in beneficenza

Il ricavato delle offerte verrà devoluto all’associazione Via di Natale di Pordenone, per dare assistenza ai malati terminali oncologici dell' 'Hospice Via di Natale', favorire l’ospitalità gratuita ai famigliari dei malati ricoverati al Cro di Aviano e ai pazienti oncologici in terapia ambulatoriale presso lo stesso istituto.