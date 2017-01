Ritornano i festeggiamenti per la Befana del Vigile

PORDENONE - "L’Amministrazione comunale - commenta l’assessore alla polizia locale Emanuele Loperfido - asseconda il ripristino della Befana del Vigile, la tradizione storica di carattere nazionale che risale a circa 60 fa con cui, con alcuni doni, si manifestava la gratitudine ai Vigili urbani per il lavoro svolto».

Le parole dell'assessore Loperfido

«Abbiamo accolto con favore l’iniziativa del Vespa Club di Porcia – prosegue l’assessore Loperfido – finalizzata a rievocare questa tradizione poiché riteniamo che anche eventi come questo rafforzino ulteriormente il legame tra la popolazione e il Corpo di Polizia locale che tutto l’anno opera per tutelare la sicurezza dei cittadini, garantire la viabilità e il controllo del territorio».

La manifestazione

Dopo oltre mezzo secolo dunque, una carovana di una dozzina di vespisti con i loro mezzi d’annata e con vestiti simili al tempo, partendo da Porcia raggiungerà la città, transiteranno lungo corso Garibaldi per giungere alle 10.30 circa in Piazza Cavour dove simbolicamente doneranno panettoni e spumante ai Vigili presenti sul posto. La rievocazione sarà arricchita con il posizionamento di una copia della colonnina che a suo tempo campeggiava in mezzo alla piazza e lungo il percorso verranno rifatte le stesse foto nei medesimi luoghi scattate 60 anni fa.

Sarà anche l’occasione per la prima uscita pubblica del nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale Stefano Rossi.