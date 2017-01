La Regione dona un mezzo per disabili e anziani al Comune di Dolo

DOLO - L'assessore regionale alla Protezione civile, Paolo Panontin, ha consegnato al sindaco di Dolo, Alberto Polo, l'automezzo per il trasporto delle persone disabili e degli anziani donato dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Comune veneto, colpito l'8 luglio del 2015 da un disastroso tornado che causò un morto, numerosi feriti e la distruzione di beni tra cui il pulmino per i disabili.

La cerimonia si è svolta di fronte al municipio di Dolo alla presenza, tra gli altri, del direttore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Luciano Sulli.



«Si tratta di un segno tangibile di solidarietà nei confronti di queste popolazioni - ha osservato Panontin -. Quella solidarietà prima l'abbiamo ricevuta, anche da parte della popolazione del Veneto, in occasione del terremoto del 1976; oggi continuiamo a restituire in parte ciò che abbiamo ricevuto».

Come ha ricordato il sindaco di Dolo, appena verificatasi la tromba d'aria del 2015 che investì anche i Comuni di Pianiga e Mira, nel Veneziano, e di Cortina d'Ampezzo, «la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani mi contattò e si mise a disposizione per venirci in aiuto».



Nonostante il superamento della prima fase di emergenza, la comunità di Dolo era rimasta fino a oggi priva dell'unico

automezzo a disposizione per il trasporto di disabili e di anziani. Il pulmino donato oggi risolve una criticità e dimostra, come ha detto Polo, che «chi era in difficoltà non è stato lasciato solo».

La consegna delle chiavi dell'automezzo e il taglio del nastro sono stati preceduti dalla benedizione impartita da don Alessandro. Per l'acquisto della vettura la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 50mila euro dal Fondo regionale per la Protezione civile.

Panontin, in occasione della consegna, ha evidenziato una volta di più «l'eccellenza rappresentata dalla Protezione civile regionale che continua a costituire un modello a livello nazionale».