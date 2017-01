Torrenti, Craf Spilimbergo centro riferimento Fvg

SPILIMBERGO - Partendo da un bilancio solido, il Craf di Spilimbergo inizia il nuovo anno con il proposito di diventare il centro di riferimento per la fotografia in Friuli Venezia Giulia. Questo, in sostanza, l'esito dell'assemblea dei soci alla quale ha preso parte anche l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, che ha posto l'accento sulla volontà della Regione per fare in modo che il Centro cresca e possa sempre di più affiancare all'attività di valorizzazione e promozione del patrimonio fotografico anche la progettazione e le funzioni maggiormente legate a conservazione e catalogazione «nell'ottica - ha evidenziato Torrenti - della conservazione della memoria storica che è il vero scopo del Craf».



«L'impegno della Regione affinché il Centro possa crescere e valorizzare il suo patrimonio - ha aggiunto l'assessore - è dimostrato innanzitutto nel piano triennale di finanziamento alla struttura che fino al 2018 è consolidato e in netto aumento rispetto agli anni passati».

«Ci si aspetta - ha evidenziato Torrenti - che il Craf acquisti una ben definita identità regionale, anche attivando sinergie con gli altri enti di conservazione e catalogazione, collaborazioni che puntino soprattutto alla valorizzazione delle testimonianze del passato che hanno contribuito a costruire la memoria iconografica della nostra regione».

«Con i componenti dell'assemblea - ha concluso l'assessore - c'è un'ampia convergenza nella volontà di definire luogo, missione e ruolo dell'ente».



Nuove prospettive di crescita che coincidono, hanno infatti sottolineato il presidente del Craf, Luchino Laurora, e il

sindaco di Spilimbergo, Renzo Francesconi, anche nella volontà condivisa di trovare una sede unica dopo un'attenta valutazione dei costi e nel dare nuovo impulso all'attività anche alla luce dell'ottimo riscontro di pubblico di cui godono le iniziative portate avanti dal centro.

Di recente, ha infatti annunciato il sindaco di San Vito al Tagliamento, Antonio Di Bisceglie, si è chiusa con un bilancio di 2.300 visitatori la mostra di Gianni Berengo Gardin che era ospitata nella chiesa di San Lorenzo.

In chiusura dell'incontro, tutti i soci del Craf presenti hanno infatti sottolineato che lo stimolo a investire in cultura viene dall'apprezzamento crescente che dimostra il pubblico delle mostre.