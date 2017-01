Incendio nella notte, ingenti i danni ad una villetta

SESTO AL REGHENA - Un improvviso incendio avvenuto la scorsa notte ha causato danni ingenti ad una villetta di Bagnarola di Sesto al Reghena. Le fiamme, divampate forse a causa del surriscaldamento della canna fumaria, hanno impiegato una squadra di pompieri di San Vito al Tagliamento e del Comando provinciale per otto lunghe ore prima di farsi domare.

Danni e conseguenze

Come anticipato dall'Ansa, il tetto dell'abitazione è andato completamente distrutto mentre una parte dello stabile è stata salvata.

Durante i soccorsi è rimasto ferito un Vigile del fuoco. Nel circoscrivere i danni l'uomo ha perso l'equilibrio ed è scivolato, battendo a terra il capo. A seguito degli accertamenti, avvenuti in serata in Pronto Soccorso, è risultato cosciente e in buone condizioni.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione: si tende ad escludere responsabilità di terzi.