Pordenonescrive 2017, un mondo di storie

PORDENONE – Rush finale per le iscrizioni a pordenonescrive2017, la scuola di scrittura creativa promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it per la cura artistica di Alberto Garlini e Gian Mario Villalta, pensata soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al mondo della scrittura, che troverà modo di riflettere sulle basi del mestiere di romanziere.

Corso dal 27 gennaio al 18 febbraio

Se avete quindi una storia in testa ma non sapete ancora come scriverla, questo corso vi darà gli strumenti indispensabili per dare forma alla vostra ispirazione. Trenta ore di full immersion, in agenda dal 27 gennaio al 18 febbraio 2017, in compagnia di quattro protagonisti della scena letteraria, editoriale e giornalistica: il romanziere Marco Missiroli, il giallista Sandrone Dazieri, il consulente editoriale Giulio Mozzi e il giornalista Omar Monestier, direttore responsabile del quotidiano Messaggero Veneto.

Scrittura creativa con Missiroli e Dazieri

'Un mondo di storie' sarà il filo rosso per congiungere, nel corso della scuola, i consigli, le tecniche, le suggestioni intorno alla scrittura. I due cicli principali di lezione saranno condotti da due dei più amati scrittori italiani contemporanei: Marco Missiroli e Sandrone Dazieri.

A Missiroli il compito di insegnare quanto si può inserire della propria biografia nella fiction. Per un aspirante scrittore uno dei temi e forse ostacoli principali è spesso cogliere il discrimine fra romanzo e biografia, fra storia personale e finzione: la letteratura si nutre di realtà, ma attraverso codici diversi a seconda dell’aderenza del testo alla concretezza della propria esperienza.

Sandrone Dazieri, scrittore di noir e sceneggiatore, proietterà i corsisti nel lavoro che serve per creare una narrazione cinematografica o televisiva: dalla prima idea, allo sviluppo, alla creazione dei personaggi, per arrivare alla concretezza di una sceneggiatura.

Lezioni monografiche con Mozzi e Monestier

Un viaggio dentro l’immaginario noir e poliziesco, scoprendo anche cosa è cambiato rispetto alla tradizione. Il consulente editoriale Giulio Mozzi e il giornalista Omar Monestier proporranno invece due lezioni monografiche: Giulio Mozzi, uno dei pochi veri talent scout italiani, si soffermerà sull’editing: il processo che porta un manoscritto a diventare un vero e proprio libro. Mentre Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto, ci parlerà della scrittura giornalistica, e cioè come riuscire a concordare i fatti e la realtà con le necessità di un racconto.

Anche un laboratorio finale

Per finire, i due curatori di pordenonescrive, Alberto Garlini e Gian Mario Villalta entreranno nel vivo del laboratorio di quattro grandi scrittori contemporanei, Michael Cunningham, Jeffrey Eugenides, J.M Coetzee e Alice Munro, analizzando in modo approfondito alcuni loro romanzi: Le ore, Middlesex, Vergogna e Nemico, amico, amante. Da uno sguardo più generale si passerà quindi a un esame dettagliato di una singola opera, per sviscerarne i punti di forza e le soluzioni innovative, cogliendo la portata di una mente creativa al lavoro.

Le iscrizioni

Le lezioni si svolgeranno a Palazzo Badini, in Via Mazzini 2, nel pomeriggio del venerdi e nella giornata di sabato. Il corso è riconosciuto come iniziativa formativa per il personale della scuola con autorizzazione bonus insegnanti. Iscrizioni già operative, entro il 20 gennaio 2017 alla mail fondazione@pordenonelegge.it seguendo le indicazioni consultabili sul sito www.pordenonelegge.it (Info 0434.1573100). Quota di adesione: 380,00 euro.

Il programma di Pordenonescrive 2017

Venerdì 27 gennaio, 18.00 - 21.00

Alberto Garlini. Le ore. Michael Cunningham e i tempi narrativi

Sabato 28 gennaio, 10.00 – 13.00

Gian Mario Villalta.Vergogna. Il tema del conflitto in J.M. Coetzee

Sabato 4 febbraio 15.00 – 18.00

Gian Mario Villalta. Nemico, amico, amante. Scrivere un racconto con Alice Munro.

Venerdì 3 febbraio, 18.00 – 21.00 e Sabato 4 febbraio 10.00 – 13.00

Sandrone Dazieri. Scrivere una sceneggiatura. Noir, poliziesco, cinema e televisione.

Venerdì 10 febbraio, 18.00 – 21.00 e Sabato 11 febbraio, 10.00 -13.00

Marco Missiroli. Prima o terza persona: quanto mettere della propria vita in un romanzo.

Venerdì 17 febbraio, 18.00 – 21.00

Giulio Mozzi. L’editing.

Sabato 18 febbraio, 10.00 - 13.00

Omar Monestier. La scrittura giornalistica. Fatti, realtà, racconto.

Sabato 18 febbraio, 15.00 – 18.00

Alberto Garlini. Middlesex. L’immaginario simbolico in Eugenides.