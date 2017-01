Premio del Cittadino dell'Anno al ciclista Enrico Gasparotto

CASARSA DELLA DELIZIA - Il ciclista Enrico Gasparotto è il cittadino dell’anno 2016 di Casarsa della Delizia. Il riconoscimento gli sarà attribuito sabato 14 gennaio alle 20.45 in occasione della tradizionale cerimonia al teatro Pier Paolo Pasolini per iniziativa delle associazioni Forum democratico e Pro Casarsa della Delizia che la promuovono con il sostegno dell’amministrazione comunale, Friulovest Banca e Provincia di Pordenone.

Il Cittadino dell'Anno

Gasparotto, 34 anni, originario di Casarsa, ha inanellato nel corso della sua carriera una serie importante di successi. Professionista dal 2005, ha vinto il titolo nazionale in linea nello stesso anno e due edizioni della Amstel Gold Race, nel 2012 e nel 2016. Nella stagione 2017 correrà nel Pro Tour Team della Bahrain Merida al fianco di Vincenzo Nibali.



Diploma Humanitas

Il Diploma Humanitas è stato invece assegnato dalla giuria, a 40 anni dal terremoto, al gruppo di concittadini (una sessantina) che in comitato spontaneo presero parte ai soccorsi e alla prima ricostruzione a Castelnovo del Friuli. Pur non rappresentativi di tutti coloro che si mobilitarono, rappresentano la testimonianza di una solidarietà che si fece spontanea e propositiva.



Giovane Talento

Il premio Giovane talento è andato a Federico Morello, 20 anni, diplomato all’Istituto d’arte di Cordenons, che sin da piccolo si diletta a fare l’inventore. L’ultimo suo brevetto è un portaombrelli con lucchetto che è stato già prodotto in alcuni esemplari. Inoltre con l’utilizzo di stampanti 3D sta sperimentando nuove applicazioni. La giuria ha attribuito il premio come gesto di incoraggiamento nei confronti di un giovane che sta dimostrando come attraverso la creatività sia possibile costruire un futuro lavorativo anche in tempi di crisi.

La cerimonia

La cerimonia sarà caratterizzata da un concerto dell’orchestra d’archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, diretta da Domenico Mason, con la partecipazione straordinaria di Maya Wichert, vincitrice del concorso internazionale 'Il piccolo violino magico', riservato ai virtuosi dai 9 ai 13 anni.

La cerimonia sarà in diretta streaming su forumdemocraticocasarsa.blogspot.it .