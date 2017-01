A 30 anni dice di non sentirsi bene e muore

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Pensava si trattasse di un po’ di influenza. Per questo Mauro, poco dopo le 20.30 - come ha precisato il Gazzettino - ha salutato la sua ragazza e si è diretto alla stanza da letto. Ma a quel letto non ci è arrivato, è caduto sul pavimento, inerme.

Morte improvvisa

Il giovane militare in carriera, di appena 30 anni, è morto così, d’improvviso. La sua compagna sentito il tonfo causato dalla caduta si è subito precipitata. Lo ha trovato riverso a terra. I suoi tentativi di svegliarlo sono stati vani. È così che ha subito chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, gli uomini del 118 lo hanno intubato, hanno praticato al ragazzo il massaggio cardiaco e lo hanno defibrillato, ma nulla è valso. Non è restato che dichiararne il decesso.