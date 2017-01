Cade dal tetto e muore a 24 anni

CASARSA DELLA DELIZIA - Un giovane immigrato ghanese di 24 anni è morto in un incidente avvenuto stamani a San Giovanni di Casarsa della Delizia. Il ragazzo - come precisato dall'Ansa - si trovava sul tetto di un garage del condominio nel quale vive e, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Pordenone, è caduto da un'altezza di due metri e mezzo. L'allarme è stato dato da un vicino che lo ha trovato a terra ormai privo di vita. Sul posto anche il 118 di San Vito. Il medico legale ha escluso responsabilità di terzi.