24enne caduto dal tetto: diversi i fatti, sarebbe stato un amico

CASARSA DELLA DELIZIA - Svolta nel caso del giovane immigrato ghanese di 24 anni morto lo scorso 14 gennaio a Casarsa della Delizia. In un primo momento si era parlato di un’accidentale caduta dal tetto. Ma le indagini dei carabinieri, che hanno sentito diversi membri della comunità ghanese di San Giovanni (Casarsa), hanno portato a una nuova verità.

L'incidente

Il ragazzo - come chiarito dal Messaggero Veneto - è stato investito da un connazionale che si trovava alla guida di un furgone. Un incidente avvenuto durante una manovra. L’investitore è un uomo di 44 anni da anni in Italia, sposato, con figli. Scioccato dall’accaduto, in un primo momento ha taciuto e inscenato la caduta, ma nella serata di sabato 14 gennaio, si è presentato dal carabinieri di Casarsa con il suo legale e ha raccontato quanto era realmente accaduto. Ora per lui l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

I fatti

Secondo quanto dichiarato spontaneamente dall’uomo, è emerso che la vittima lo stava aiutando in un trasloco. L’uomo infatti in diverse circostanze ha aiutato il connazionale proponendogli dei lavori così da consentirgli di aiutare la famiglia rimasta in Ghana. Il 44enne era sul furgone, intento in una retromarcia. Non si era accorto che il ragazzo era però dietro il furgone, nonostante avesse controllato gli specchietti. Altri uomini presenti lo avrebbero avvertito, urlando di fermarsi, ma pare che l’uomo non abbia sentito. Il ragazzo è rimasto così schiacciato contro il muro. Ora - come riporta il quotidiano - si attende l’autopsia per poter ricostruire la dinamica dei fatti.