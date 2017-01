"Rivolta in piazza" per la raccolta differenziata

MANIAGO – I commercianti di piazzetta Trento e di via Roma si lamentano per la gestione dello smaltimento dei rifiuti. È da qualche tempo infatti che il secco non riciclabile non viene ritirato dopo la consueta pulizia del mercato domenicale. Nella giornata di lunedì vengono ritirati solamente plastica e carta.

In attesa di una soluzione

I negozianti chiedono quindi all’amministrazione Carli di intervenire per trovare una soluzione.

L’unica plausibile al momento, e non condivisa dai titolari e rappresentanti delle attività produttive, sarebbe quella di recarsi presso le loro attività la domenica sera per preparare a bordo strada il materiale da smaltire o addirittura farlo con anticipo il sabato sera; ma trattandosi del centro non sarebbe un bel vedere.

La risposta dell'assessore all'ambiente

La comunicazione del cambio di servizio e della possibilità di esporre il secco dopo il mercato peraltro non risulta essere stata comunicata in forma scritta e l’informazione sembrerebbe alquanto disomogenea.

Pronta la risposta dell’assessore all’ambiente Cesare Monea, disposto a un dialogo con i titolari delle attività, pronto a trovare una soluzione senza fare allarmismi su particolari criticità. Monea sostiene che tutte le problematiche della raccolta differenziata porta a porta sono state esaminate a tempo debito e le istanze e problematiche inizialmente emerse sono già state recepite. Coglie l’occasione per rinnovare la disponibilità all’ascolto e all’organizzazione di incontri mirati contattando l’ufficio ambiente del Comune chiamando lo 0427-707233 o scrivendo a ambiente@maniago.it.