Delitto di Tiezzo: dopo una notte di trattative, i carabinieri fanno irruzione

AZZANO DECIMO – Dopo una notte di attesa e di tentate trattative, le squadre speciali dei carabinieri hanno fatto irruzione, mercoledì mattina, nella casa di Corrado Rosset. L’uomo, 73enne residente a Tiezzo di Azzano Decimo, si era barricato in casa martedì pomeriggio dopo aver ucciso (questa l’ipotesi degli investigatori) il fratello 79enne, Calisto Rosset, tagliandogli la gola.

Dopo aver trovato il corpo senza vita dell’uomo nel giardino di casa (a notarlo un vicino), i carabinieri si erano subito diretti nella casa del fratello, residente a poco più di un chilometro di distanza. E’ a questo punto che Corrado si è chiuso in casa imbracciando un forcone.

E’ cominciata una trattativa estenuante durata tutta la notte per convincere l’uomo a consegnarsi. Gli sono stati staccati luce e gas, ma Corrado non ha desistito. La zona attorno alla villetta del 73enne è stata blindata: nessuno ha potuto avvicinarsi. Mercoledì mattina, come detto, la decisione di entrare in azione da parte dei reparti speciali dei carabinieri: hanno sfondato la porta e sono entrati nell'abitazione. Corrado è stato sorpreso mentre dormiva ed è stato portato in caserma dai carabinieri. L'uomo non ha opposto resistenza.