Si interviene sulle barriere centrali della A28

PORDENONE - Settimana con molti cantieri, quella compresa fra lunedì 23 e venerdì 27 gennaio, in A28. I lavori di riqualificazione delle barriere centrali, infatti, richiederanno la chiusura della corsia di sorpasso tra Pordenone Sud e Porcia (in direzione Conegliano) in corrispondenza del ponte sul Noncello, da lunedì 23 a mercoledì 25 gennaio, in orario diurno, mentre da giovedì 26 a venerdì 27 gennaio, sempre in orario diurno, la chiusura della corsia di sorpasso interesserà il tratto Pordenone Centro Commerciale-Porcia per i lavori sul manufatto dello svincolo di Pordenone Sud.

Nella giornata di martedì 24 gennaio, l’ autostrada A28, sarà interessata da ulteriori lavori nel tratto compreso tra Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro, in corrispondenza del ponte sul Rio Sentirone, intervento che comporterà la chiusura della corsia di marcia. Sull’ autostrada A4, chiusura della corsia di marcia tra Redipuglia e Villesse (direzione Venezia), per consentire la sostituzione di una sonda meteo. La giornata non è stata ancora definita.

Durante tutta la prossima settimana, infine, proseguiranno le attività di sostituzione delle barriere incidentate, di sfalcio e di recupero di rifiuti in punti diversi della rete autostradale. Alcuni di questi lavori richiederanno la chiusura delle corsie di marcia o sorpasso in prossimità delle operazioni, che saranno eseguite durante le 24 ore.