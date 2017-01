Perde lavoro e casa: 22enne vive in stazione a Pordenone

PORDENONE – Una brutta vicenda che, al momento, sembra avere un lieto fine. Su segnalazione della parrocchia di San Pietro – come chiarito da Il Gazzettino che ne ha dato notizia - , c’è stata l’attivazione dei servizi sociali e dell’amministrazione per portare aiuto a un giovane che si trovava costretto a ‘vivere’ nella stazione di Pordenone.

La vicenda

Il ragazzo, un cordenonese di 22 anni, residente nella cittadina e di nazionalità italiana, da alcuni giorni, almeno quattro, era costretto a dormire al freddo, si rifugiava nella stazione ferroviaria del capoluogo: prima la perdita del lavoro, poi, come conseguenza, si era trovato costretto a lasciare la casa dove viveva. Comprensibilmente provato, è stato al momento portato in una struttura alberghiera che lo ospiterà fino all’iniziao della settimana prossima, quando sarà preso in carico dei servizi sociali.