Nel 2017 Pordenone Fiere lancia 5 nuove manifestazioni

PORDENONE - Dopo un 2016 che si è chiuso con un bilancio positivo, Pordenone Fiere si prepara ad un 2017 molto intenso con un numero record di manifestazioni in programma. Sono ben 31 gli appuntamenti tra eventi organizzati direttamente, in collaborazione con soggetti esterni oppure ospitati; di questi 5 hanno già ottenuto la qualifica di manifestazione internazionale, Samumetal, Samuplast, Happy Business To You Sicam e Coiltech, gli ultimi due anche la certificazione data da Ufi, Associazione Mondiale delle Fiere, ma nel 2017 il numero potrebbe crescere fino a 7 con l’inserimento di Aquafarm e Rive.

I numeri di Pordenone Fiere

Il sistema fieristico pordenonese porta in città in un anno 296.000 visitatori e 4.316 espositori dall’Italia e dall’estero per un indotto che varia dai 25 ai 50 milioni di euro. Tutti i più accreditati moltiplicatori calcolano che 1 € investito in una manifestazione rilascia sul territorio cittadino 10 € che si trasformano in acquisti di servizi di accoglienza per visitatori ed espositori e spese per la realizzazione della manifestazione (allestimento stand, attività di promozione e personale di servizio). Professionalità interne con know how specializzato e attente procedure organizzative, importanti collaborazioni con strutture e consulenti esterni nei settori e nei territori di riferimento, utilizzo modulare del quartiere fieristico, sono alla base di questo programma che qualifica Pordenone Fiere come una delle piccole medie strutture fieristiche più attive tra quelle che operano sul territorio italiano.

70esimo compleanno il 7 giugno 2017

«Una fiera aperta verso il territorio del Nordest e che si fa interprete del suo rilancio economico attraverso l’apertura verso nuovi settori e nuove collaborazioni – questo è in sintesi il progetto di Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere, che precisa – il 2017 sarà l’anno in cui la fiera metterà le basi per la ripartenza attraverso 5 nuove manifestazioni e il consolidamento delle fiere storiche. Sul fronte istituzionale sono allo studio eventi che apriranno la Fiera alla città soprattutto in occasione della celebrazione dei 70 anni di Pordenone Fiere, in programma il 7 giugno che coinvolgeranno tutti coloro che hanno contribuito a renderla grande. Sarà anche il 70esimo compleanno della Fiera Campionaria, manifestazione nata nel 1947 appunto come vetrina delle eccellenze di Pordenone in un momento di fermento e di forte crescita economica con un mondo tutto da ricostruire dopo la Seconda Guerra Mondiale. D’altra parte siamo aperti ad ospitare e collaborare con aziende, istituzioni, soggetti economici che possono trovare in fiera una struttura efficiente e una capacità organizzativa all’avanguardia per realizzare i loro eventi, incontri, convegni. E’ questo il 'no core business' di Pordenone Fiere con già in programma più di 20 appuntamenti nel 2017 all’interno delle 3 sale incontri del Centro Servizi e nei padiglioni . In questi ultimi anni la fiera ha realizzato importanti investimenti sulle persone e le professionalità – conclude Pujatti - per sopravvivere e crescere nel mercato fieristico sono indispensabili la progettualità e la professionalità interna per sviluppare proprie manifestazioni. Le fiere non si inventano ma per progettarle, crearle e svilupparle ci vogliono anni ed è fondamentale la squadra; noi ne abbiamo creata una di primissima qualità composta dalle risorse interne a Pordenone Fiere e dai collaboratori esterni: Aefi, l’associazione di categoria delle fiere italiane, le istituzioni del territorio, Camera di Commercio in testa con tutte le categorie produttive e i tanti nostri partner esperti dei nuovi settori in cui andremo ad operare».

Calendario fieristico

L’anno fieristico si è aperto il 14 gennaio subito con una delle novità in calendario: la prima edizione di Pordenone Arte, nuovo evento dedicato all’arte moderna e contemporanea che ha affiancato l’ottava edizione di Pordenone Antiquaria, mostra mercato nazionale di antiquariato.

Il 26 e 27 gennaio ecco la seconda delle novità in programma: Aquafarm, Mostra-convegno per l’acquacoltura sostenibile e l’industria della pesca organizzata da Pordenone Fiere in collaborazione con un Upmarket, società milanese titolare delle due edizioni di Hobby Show.

Il weekend successivo (il 26 e 27 gennaio) si terrà nel pad. 6 la 26^ edizione della Mostra del Disco curata da un’organizzazione esterna con ingresso centrale, mentre si passa all’ala Nord del Quartiere fieristico per la 5^ edizione di Cucinare in programma dall’11 al 14 febbraio: il salone dell’enogastronomia e delle tecnologie per la cucina si è affermato ormai come manifestazione di riferimento nel Nordest sia per i professionisti del settore sia per i gourmet alla ricerca di materia prima di qualità o attrezzature da cucina. In arrivo tantissimi ospiti che saranno i protagonisti dell’evento Stars Cooking ideato e curato da Fabrizio Nonis, tra chef stellati volti noti della TV e interpreti delle migliori cucine del Nordest.

Appuntamenti di marzo e aprile

La 38^ edizione di Ortogiardino si terrà dal 4 al 12 marzo: è questo l’evento che raccoglie in assoluto più visitatori tra quelli in programma nel quartiere fieristico di Pordenone, oltre 60.000, e che con il 6° Festival dei Giardini si sta affermando anche come manifestazione di riferimento per il settore della progettazione del verde.

Rivolta a coloro che hanno in programma di costruire o ristrutturare casa con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico ritorna il 25,26,27 marzo Ecocasa Energy, manifestazione ad ingresso gratuito che si rivolge ad un doppio target di pubblico: consumatori finali e operatori del settore.

Dopo lo strepitoso successo delle prime edizioni, ritorna alla Fiera di Pordenone dal 31 marzo al 2 aprile Hobby Show in versione primaverile con tanti espositori e tante attività per ogni tipo di hobby creativo femminile.

Chiude il mese di aprile il 22 e 23 la 52^ edizione di Radioamatore Hi-Fi Car che, con i suoi 30.000 visitatori, è da anni evento leader a livello italiano nel settore dell’elettronica, informatica e hi-fi car.

Eventi anche in estate

Due eventi curati da organizzatori esterni e dedicati al collezionismo e al gioco si tengono nel mese di maggio: Nordest Colleziona, 8^ mostra mercato di collezionismo ed hobby, il 6 e 7 maggio e Naoniscon, 21^ convention di giochi e fumetti il 21 maggio.

Anche nel mese di giugno ci saranno eventi in fiera e fuori sede. Si parte con Glasspack, 1^ mostra convegno dedicata al glass packaging: design, produzione e personalizzazione, la terza novità nel calendario di Pordenone Fiere; l’evento sarà realizzato in collaborazione con organizzatori esterni l’8 giugno nel quartiere fieristico.

Farà base sempre alla Fiera di Pordenone anche Italian Baja 2017 6^ prova della Coppa del Mondo FIA di Cross Country Rally in programma dal 15 al 18 giugno.

La manifestazione che invece impegnerà in trasferta lo staff di Cucinare è la terza edizione di Easy Fish, Festival del Pesce dell’Alto Adriatico che Pordenone Fiere organizza in collaborazione con Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA alla Terrazza a Mare della città balneare il 16, 17 e 18 giugno.

Nel mese di luglio è prevista una importante attività di internazionalizzazione attraverso la quale Pordenone Fiere porterà in Iran aziende che operano nel settore del contract interessate ad aprire nuovi mercati in questo paese in forte crescita e che da sempre riserva molto interesse verso il design e la tecnologia italiana. E’ in programma a Teheran infatti dal 20 al 22 luglio la 3^ edizione Contract Italiano Made in Italy.

Secondo semestre dell'anno

Il secondo semestre dell’anno si apre con 3 manifestazioni professionali di riferimento e livello internazionale: Happy Business to You, 5^ Borsa del Contract Italiano, 13-15 settembre, Coiltech 8^ Fiera Internazionale dei materiali e macchinari per motori elettrici diventata ormai la seconda manifestazione del settore a livello europeo e SICAM, 9° Salone internazionale dei componenti e accessori per l’industria del mobile che con i suoi circa diciassettemila operatori in visita, di cui 35% da 96 paesi esteri è evento di rilevanza mondiale.

Nel frattempo una nuova trasferta porterà Pordenone Fiere alla Fiera di Santa Lucia di Piave per la 2^ edizione di Riso e Confetti Treviso, evento tutto dedicato ai futuri sposi del Veneto Orientale in programma il 7 e 8 ottobre. Il mese di ottobre si chiude con un evento già noto agli appassionati di birra pordenonesi ma che si presenterà al pubblico in forma rinnovata e gestito interamente dallo staff di Pordenone Fiere: si tratta della Fiera della Birra Artigianale in programma nei due weekend 20-22 e 27-29 ottobre.

Segue un intensissimo mese di novembre con 9 manifestazioni che occuperanno spesso in contemporanea il quartiere pordenonese. Si inizia nei padiglioni 8 e 9 (ingresso nord) con la 19^ edizione di Riso e Confetti Pordenone, 4-5 e 11-12 novembre, mentre in contemporanea l’8 e 9 novembre nel padiglione 5 (ingresso centrale) si terrà la 10^ edizione di Punto di Incontro, Fiera dedicata al lavoro, alla formazione, all’orientamento, e nei padiglioni 1 e 2 (ingresso sud) il 10 e 11 novembre sarà aperta la 5^ edizione di Hobby Show con merci e prodotti per gli hobby femminili a tema invernale/natalizio affiancata dall’evento Gioca Bimbi.

Lo staff di Pordenone Fiere è in trasferta a Cremona dal 17 al 19 novembre per l’organizzazione di Country Christmas e Futurity, manifestazioni di rilevanza internazionale nell’ambito del ballo country e delle specialità di monta americana che dopo l’esordio del 2015 hanno trovato qui la loro sede ideale.

Nelle stesse date ma nel quartiere fieristico si tiene Radioamatore 2 l’edizione autunnale della fiera dell’elettronica e informatica con al suo interno l’evento Fotomercato per gli appassionati di fotografia e Gamecom la 2^ Fiera dedicata al mondo del fumetto, cinema, animazione, games, cosplay, fantasy e fantascienza: tutti questi eventi sono in programma il 18 e 19 novembre e occuperanno tutto il quartiere. Due novità chiuderanno il calendario delle manifestazioni 2017 di Pordenone. La prima è Estetica show, una fiera dedicata a prodotti, sistemi, servizi, attrezzature e tecnologie per il mondo dell’estetica applicata, dell’hair styling, della dermatologia, con uno sguardo anche al wellness. L’evento in programma il 25, 26, 27 novembre avrà una rilevanza regionale e si rivolge ad un target composto sia dai consumatori che dai professionisti del settore.

Ultimo appuntamento

Chiude l’anno Rive, Salone biennale dedicato alla viticoltura e all’enologia in programma dal 12 al 14 dicembre. La manifestazione ha l’obiettivo di dare una vetrina internazionale a produttori e distributori di tecnologie, prodotti, tecniche sia per la viticoltura, che per il trattamento dell’uva e la vinificazione. La manifestazione si rivolge ad un target di visitatori italiani in primis ma avrà un forte appeal internazionale: viticoltori, vinificatori, cantine private e sociali, enologi, consulenti ed esperti della viticoltura e vinificazione. Enotrend è lo spazio che Rive 2017 dedicherà all’approfondimento delle ultime novità tecniche e tecnologiche nella filiera del vino, con workshop e seminari dedicati alle nuove tendenze nella coltivazione della vite, nel trattamento dell’uva e nella produzione del vino.

Parte dalle 31 manifestazioni del 2017 un’importante sfida che Pordenone Fiere potrà superare puntando su quelli che sono i suoi punti di forza: rilancio delle manifestazioni specializzate «B2B» per le aziende, eventi per il pubblico di grande qualità con espositori di eccellenza ed eventi collaterali selezionati, offerta variegata di mostre mercato legate alle passioni e agli hobby, apertura di mercati internazionali e soprattutto collaborazioni con strutture, istituzioni e associazioni a livello locale, nazionale e all'estero.