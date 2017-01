Violenza domestica, finiscono entrambi nei guai

PORDENONE – Un episodio di violenza domestica si è verificato durante la notte in un appartamento del centro cittadino. Due conviventi rispettivamente di 39 e 24 anni, il primo pordenonese e il secondo brasiliano, hanno avuto una grave lite per motivi di gelosia.

Le condizioni dell'uomo

Erano le 3 di notte quando i vicini vengono svegliati dalle grida dei due uomini, poi l’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza. Il personale sanitario ha trovato il friulano con la mano e il braccio insanguinati e l’ha portato all’ospedale; per le ferite riportate nella colluttazione e la lussazione di una spalla la prognosi è di tre settimane. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto il compagno 24enne lo avrebbe colpito con una forbice da cucina per motivi di gelosia. È stato denunciato per lesioni gravi.

L'aggressore non aveva titoli di soggiorno

Dopo alcuni accertamenti sulla sua situazione personale del poco più che ventenne è emerso che il ragazzo risiedeva nell’appartamento di Viale Trento senza un regolare permesso di soggiorno e pertanto dovrà seguire le prassi necessaria per regolamentare la sua presenza. L’ufficio immigrazione della Questura è pronto a prendere in carico la sua situazione. Per il suo compagno oltre l’aggressione fisica anche la beffa: è stato denunciato per aver dato ospitalità a un immigrato irregolare.