La 'Pinza alla zucca' terza classificata a Radio Chef

FVG - A chiudere la classifica della quarta edizione della rubrica di Radio Punto Zero dedicata alle ricette degli ascoltatori, Radio Chef, in onda ogni giovedì alle 12.30, c’è la pordenonese Chiara Bortolus che ci propone una originalissima 'Pinza alla zucca' perfetta per stupire amici e famigliari buongustai.

Ingredienti

250 gr di farina 00

150 gr di zucca lessata

2 uova

150 gr di zucchero

1 pugno di farina da polenta gialla

Un pizzico di sale

1 cucchiaio di semi di finocchio

Mezzo bicchiere di olio di semi di girasole

Mezzo bicchiere di latte

Un quarto di bicchiere di grappa

Mezza bustina di lievito per dolci

250 gr di fichi secchi

150 gr di uvetta

2 mele.

Come fare

Sbattere uova, zucchero, latte, zucca, olio, grappa, farina da polenta, sale con il frullatore. Poi aggiungere farina 00 e lievito e mescolare evitando di fare grumi. Aggiungere,poi, mele fatte a pezzetti e fichi a pezzetti, semi di finocchio, uvetta (lavata e asciugata). Infornare per circa 40 minuti a 180 gradi.