Spaccata in pieno pomeriggio, danni alla Frigo System

PORDENONE – L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio nella zona industriale pordenonese in una delle filiali commerciali e logistiche della Frigo System (che fa capo alla sede di Romano d’Ezzelino in provincia di Vicenza), società che si occupa della commercializzazione di arredamento per bar, componentistica per la refrigerazione industriale e impianti di condizionamento.

Hanno colpito in pieno pomeriggio

Come già anticipato dal Messaggero Veneto, la spaccata è avvenuta verso le 16.30, i ladri hanno fatto incursione nel punto vendita sfondando la vetrata della porta d’ingresso e hanno rubato la cassetta contenente l’incasso. A seguito delle verifiche eseguite nello stesso pomeriggio da parte delle forze dell’ordine e del responsabile dell’azienda è emerso che non è stato sottratto altro benchè risultasse forzato anche il portone di ingresso posteriore che consente l’accesso al magazzino; a questo proposito non è stato identificato nessun furto di materiale. L’ammontare del danno subito è in corso di quantificazione.

Investigatori al lavoro

Grazie ad un sistema di video-sorveglianza privata installato nelle vicinanze dell’ingresso e rivolto verso il parcheggio gli investigatori della polizia cercheranno di ricavare qualche informazione utile sull’effrazione. Nel frattempo il punto vendita è tenuto sotto controllo per monitorare eventuali movimenti sospetti.