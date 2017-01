"Mister Pordenone" rappresenterà l'Italia a Bangkok

PORDENONE – Si chiama Vinicio Modolo, è un ragazzo ventitreenne trevigiano, e a febbraio rappresenterà l’Italia al più importante concorso di bellezza maschile del mondo: Mister International 2016. Studente di ingegneria dell’automazione all’Università di Padova, così per caso, si è buttato nel mondo della moda vincendo subito la fascia di ‘Mister Pordenone’ nel 2016 e in seguito la fascia nazionale di ‘Mister Italia’.

Finale mondiale a febbraio

Da qualche mese abbina lo studio all’università alla professione di modello; sì perché in qualità di ‘più bello d’Italia’ parteciperà insieme a una trentina di altri ragazzi provenienti dagli altri continenti al prestigioso evento annuale in programma in Thailandia, a Bangkok, il 13 febbraio prossimo.

Sfilerà con abiti Made in Italy

Come riportato dal Messaggero Veneto, Vinicio per l’occasione sfilerà con abiti di alta moda di Enrico Monti, azienda veneta tra le migliori per l’ artigianato italiano, che crea e produce vestiti da cerimonia e camicie da uomo sartoriali caratterizzati da una manodopera di altissima qualità; inoltre indosserà la moda mare di Jesuspaul e gli occhiali da sole di Sting, aziende partner di Mister Italia.