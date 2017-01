Installato a Casarsa il primo defibrillatore donato da Friulovest Banca

CASARSA DELLA DELIZIA - Installato in piazza Italia a Casarsa della Delizia il nuovo defibrillatore telecontrollato in grado di connettersi autonomamente con i numeri di emergenza e guidare i soccorritori. Un dono di Friulovest Banca al Comune all'interno del progetto pilota 'Abbiamo a cuore il tuo cuore': si tratta del primo installato dell'iniziativa, che punta a creare un'area vasta di Comuni 'cardioprotetti'. Gli stessi commercianti del centro cittadino casarsesi sono stati formati per poterlo utilizzare.



«Grazie a questo dono di Friulovest Banca - ha dichiarato la sindaca di Casarsa della Delizia Lavinia Clarotto, presente con il vicesindaco Fernando Agrusti e gli altri membri della giunta - aumentiamo la nostra rete di defibrillatori ora giunta a quota 10 su tutto il territorio comunale, con 300 persone già formata sul loro utilizzo e sulle procedure salvavita».



«La presenza di questi dispositivi moderni che stiamo donando al territorio - ha aggiunto il vicepresidente di Friulovest Banca Vinicio Milan - va unita con una sempre continua azione d'informazione e formazione che portiamo avanti nella cittadinanza ma anche nelle scuole insieme alla Gymnasium Pordenone".



"Sempre più defibrillatori installati e sempre più persone formate - ha sottolineato Giorgio Simon, direttore generale dell'Azienda sanitaria 5 che collabora attivamente al progetto – contribuiscono a rendere il territorio sempre più sicuro: un'iniziativa davvero importante».