Il lato maligno del web: convegno a Pordenone

PORDENONE - «Il lato maligno del web» – con il sottotitolo - bullismo, cyber-bullismo, scuola, mediazione ed altre storie umane e digitali,- è il tema dell’incontro in programma dalle 14.30 alle 18 di mercoledì 8 febbraio al Polo tecnologico di Pordenone in via Roveredo n.20/b

Obiettivo

«Il mondo virtuale del web ha anche un lato «cattivo» e pericoloso, – precisa il consigliere delegato all’istruzione e alle politiche giovanili Alessandro Basso – e quest’incontro, che l’Amministrazione sostiene poiché siamo fortemente impegnati nel mondo della scuola per contrastare il bullismo, si propone di evidenziare quegli aspetti del cyberbullismo che minano il vivere sociale e la fruizione ottimale delle opportunità che la rete offre, ma anche vuol far emergere le inside del web e suggerire modelli di comportamento per prevenire le aggressioni virtuali che possono sfociare in conseguenze anche drammatiche».

Programma di massima

L’incontro sarà introdotto dal direttore generale del Polo tecnologico Franco Scolari e poi il consigliere delegato Alessandro Basso curerà una disamina sulla scuola di oggi, compressa tra la realtà, conflitti e soluzioni, argomento che conosce bene per la sua professione di preside. Il tema della prevenzione del bullismo sarà trattato dal prof. Stefano Pascoletti dell’Università di Udine mentre il professor Gilberto Marzano capo del Laboratorio di Tecnologie pedagogiche presso la Rezekne Academy of Technologies in Lettonia, relazionerà sulle minacce nascoste del web. «I conflitti scolastici e la mediazione trasformativa alla luce delle esperienze e del progetto scuola dell’Organismo Quadra sarà sviluppato dagli avv. Carlo Mosca e Sabrina Meo, mentre l’avvocato Graziella Cantiello illustrerà il Progetto legalità nelle scuole promosso dall’Ordine degli avvocati di Pordenone. Chiuderà l’incontro l’avvocatoGlauco Riem con la presentazione del libro «Il lato maligno del web» edito da Mimesis.

Per informazioni e iscrizioni: 0434 522866 | 339 2974689.