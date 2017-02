Autovie: numerosi i cantieri attivi, ma a basso impatto sul traffico

PORDENONE - Riqualificazione delle barriere centrali in più punti della rete autostradale la prossima settimana (dal 6 al 10 febbraio), con particolare riguardo all’autostrada A28.

Pordenone Sud

I lavori, che si svolgeranno in più punti, richiederanno la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Conegliano, in corrispondenza del manufatto a Pordenone Sud.

Fontanafredda – Porcia

Per quanto riguarda i lavori tra il ponte sul rio Buion e San Giuseppe (tratto Fontanafredda – Porcia) e l’intervento in prossimità del ponte sul Noncello (tratto Porcia - Pordenone sud) sarà sempre chiusa la corsia di sorpasso ma in direzione Portogruaro: tutti i lavori saranno eseguiti in orario diurno. Gli altri cantieri attivi la prossima settimana riguarderanno la sostituzione delle barriere incidentate, lo sfalcio e il recupero di rifiuti in punti diversi della rete autostradale. Alcuni di questi lavori richiederanno la chiusura delle corsie di marcia o sorpasso in prossimità delle operazioni, che saranno eseguite durante le 24 ore.