Incidente sulla Pontebbana: un morto e tre feriti

FIUME VENETO - Incidente mortale, attorno alle 23.30 di venerdì, lungo la Statale 13 Pontebbana, in comune di Fiume Veneto, all'altezza dei centri commerciali.

Per cause al vaglio della Polizia stradale, il veicolo condotto da un anziano di Casarsa della Delizia, Marino Fancello, di 76 anni, si è scontrato con una vettura in cui si trovavano tre donne.

A causa dell'urto, l'uomo é rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del fuoco del Comando di Pordenone. Qualsiasi tentativo di rianimazione, praticato assieme al personale del 118, è risultato vano. Le tre donne che erano sull'altro veicolo, leggermente ferite, sono state portate in ospedale a San Vito al Tagliamento.