Due serate bollenti al Royal: arrivano Roshelle e Rovazzi

PORDENONE - Due weekend bollenti, quelli che attendono il Royal di Pordenone.

Roshelle

Si comincia l’11 febbraio: sarà la volta di Roshelle, fresca di Xfactor, la bad girl che ha fatto impazzire migliaia di fans​ nel talent show più seguito dell'inverno, sarà ospite della discoteca che aprirà le porte a partire dalle 23. Lo spettacolo è in programma dall’una: non canterà e ballerà soltanto, ma si fermerà anche per autografi e foto con i fans.

Fabio Rovazzi

Il sabato seguente, il 18 febbraio, ad esibirsi sarà invece Fabio Rovazzi, già disco d'oro e platino, ​che d​elizierà il pubblico del Royal con le sue hit - da 'Andiamo a Comandare' a 'Tutto Molto Interessante'. Per ulteriori info seguite la pagina Facebook Royal Pordenone o consultate il numero verde gratuito 800.584944.