Manutenzione di Autovie sull’autostrada A28

PORDENONE - Manutenzione del verde, la prossima settimana, sull’autostrada A28 in prossimità della rotatoria di collegamento tra la bretella di Godega e la Ss 13 Pontebbana (in direzione di Pordenone). La potatura degli alberi a bordo strada, effettuata in orario diurno, richiederà la parzializzazione di un tratto della sede stradale a partire da lunedì 13 febbraio.

Tempistiche

La pianificazione dell’intervento prevede che i lavori durino fino a sabato 18 febbraio, a meno che non piova, nel qual caso il tempo dell’intervento sarà prolungato. Sull’autostrada A34 Villesse-Gorizia, da mercoledì 15 a venerdì 17 febbraio sono in programma una serie di lavori in prossimità di ponti, viadotti e cavalcavia, alcuni dei quali richiederanno la chiusura della corsia di emergenza – in orario diurno - nel tratto compreso fra Gradisca e Gorizia in direzione del capoluogo isontino.

Prossimamente

Gli altri cantieri attivi sulla rete durante la prossima settimana riguarderanno la sostituzione delle barriere incidentate, lo sfalcio e il recupero di rifiuti in punti diversi dell’autostrada. Alcuni di questi lavori richiederanno la chiusura delle corsia di marcia o sorpasso in prossimità delle operazioni, che saranno eseguite durante le 24 ore.