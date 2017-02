Carnevale, sabato carri mascherati e pista di pattinaggio

PORDENONE - E’ tutto pronto per i carri mascherati di sabato 18 febbraio. La sfilata torna ad animare Pordenone dopo 4 anni di assenza. Ma c’è un’altra novità. Sempre sabato, infatti, apre la grande pista di pattinaggio su ghiaccio artificiale in piazzetta Calderari, dietro il Municipio.

Carri mascherati

Partiranno alle 15 da viale Dante per proseguire in piazza Duca D’Aosta, via Cavallotti, piazzale Ellero dei Mille, piazza XX Settembre dove ogni carro e gruppo mascherato farà un breve 'pit stop' per ricevere un riconoscimento e poi subito ripartire verso viale Martelli, arrivando infine al punto di partenza. Saranno venti a sfilare tra carri (16) e gruppi (4) tra cui la filarmonica cittadina e i 'Lis Mascaris' con i loro incredibili travestimenti.

I temi dei carri, tutti allestiti da associazioni del Pordenonese, proporranno cartoons, super eroi vecchi e nuovi, favole antiche e moderne, dai segreti del bosco a 'Happy days' e altri temi ironici. La carovana verrà aperta da un gruppo di ciclisti della 'Pordenone Pedala' con la maglia Rosa e il logo 'Pordenone città di tappa'. Il 27 maggio, infatti, dal capoluogo partirà la ventesima tappa, la Pordenone-Asiago, del 100esimo Giro d’Italia, un’edizione storica.

Viabilità

Per consentire l’allestimento dei carri, dalle 10 alle 18.30 sarà vietata la circolazione in Viale Martelli tra la rotonda di Borgomeduna e quella della Rivierasca in direzione centro città. Sempre dalle 10 alle 18.30 sosta vietata nel parcheggio all’angolo tra le vie del Maglio e Martiri Concordiesi. Durante la sfilata dei carri, dalle 13 alle 18, sosta vietata lungo tutto il percorso compresa la strada degli ex bagni pubblici. Su queste stesse vie non si potrà circolare dalle 14.30 alle 18.

Pista pattinaggio

Sarà aperta dalle 10 alle 19. Ingresso 5 euro compreso il noleggio dei pattini a lama. L’impianto rimarrà aperto almeno sino a fine aprile, sabato e domenica dalle 10 alle 19, gli altri giorni dalle 15 alle 19. Un’idea, quella del pattinaggio in città, che fa il suo ritorno dopo il successo a Natale della pista in piazzale Ellero, con migliaia di ticket venduti. Il Comune ha deciso di installare la nuova pista in piazzetta Calderari per rivalutarla e renderla un luogo di maggior attrazione per le famiglie

Martedì Grasso

Il carnevale promosso dall’Amministrazione avrà un altro momento clou, il 28 febbraio, quando in piazza XX Settembre dalle 14 alle 18 sarà di scena la Festa dei Bambini con animazioni, maschere, laboratori, crostoli e tanto divertimento. Chi lo desidera potrà raccontare sui social il proprio carnevale con foto e video, utilizzando l’hashtag ufficiale dell’evento #CarnevalePordenone.