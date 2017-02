Rave party a San Vito al Tagliamento: 4 denunciati

PORDENONE - Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di Pordenone hanno compiuto un blitz la notte tra sabato e domenica a un 'rave party' a San Vito al Tagliamento, nella località 'Rosa Vecchia'.

L'attività delle tre forze di polizia è stata preceduta nei giorni scorsi da attività di intelligence e di osservazione nelle campagne nei pressi delle grave del Tagliamento.

I controlli sono scattati a mezzanotte nelle fasi iniziali del rave, quando erano presenti circa 200 giovani, con le unità cinofile dei Carabinieri, delle Fiamme Gialle e della Polizia.

Sono state identificate 82 persone, di cui 21 con precedenti di polizia, quattro (due minorenni) denunciate per reati in materia di stupefacenti e altre quattro fotosegnalate. Sono stati sequestrati circa 100 grammi di marijuana, 6,4 di hascisc in dosi. I giovani hanno spontaneamente lasciato il luogo di ritrovo dopo le 2 di notte.