Stage al Bologna per Sanzovo e Spader

PORDENONE - Stage al Bologna per due giovani ramarri: l'attaccante Davide Marco Spader e il centrocampista Nicola Sanzovo, entrambi classe 2002, hanno avuto l'opportunità di allenarsi con i pari età rossoblù. Occasione per dimostrare le proprie qualità, espresse settimanalmente con la maglia neroverde nel campionato U15 (e anche U16).



Spader si è poi aggregato alla Rappresentativa Under 15 di Lega Pro, radunatasi a San Marino agli ordini del ct Arrigoni. Esperienza molto positiva: l'attaccante si è messo in evidenza con belle giocate, un gol e un assist nel 5-1 nell'amichevole con la nazionale sammarinese.