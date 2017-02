Il Pordenone Volley vince al tie break e resta al comando in solitaria

PORDENONE - Autentica maratona per le ragazze di Insieme per Pordenone in quel di Buia. Le ragazze del Friuli collinare vogliono confermare la fama di 'ammazza' grandi e dopo aver battuto nel turno infrasettimanale il Volleybas cercano in tutti i modi di fare lo scalpo alla capolista. E, in effetti, ci vanno molto vicino.

Il resoconto della partita

Il primo set è tiratissimo e si arriva sul finale ai vantaggi. A risolvere la contesa è Katia Bigaran che subentra per Viviana Alberti. La centrale di Cordenons ripaga la fiducia del proprio allenatore mettendo a segno 3 punti consecutivi che portano sul Noncello il definitivo 25-27. Le cose sembrano mettersi bene per le ragazze di Rossato che iniziano con un bel break di 4 punti, ma poi si spengono e iniziano a subire i bei colpi dei laterali buiesi. Entra anche De Mattia in cabina di regia per cercare di cambiare un po' le cose, ma le biancoverdi sono lanciate e pareggiano sul 1-1 con un rotondo 25-20. In casa pordenonese si spegne la luce e il gioco non scorre fluido. Si fa fatica a mettere per terra la palla in contrattacco e anche a muro ci sono parecchie imprecisioni. Jessica Rossi entra a dar manforte alle compagne sostituendo Faloppa, ma anche il terzo set è appannaggio delle padrone di casa. Sotto 2-1 le biancorosse potrebbero mollare e invece reagiscono alla grande. Rientrano Manzon e Faloppa e si prova a cambiare la rotazione di partenza per sparigliare gli accoppiamenti di muro e difesa. La mossa riesce e si rivede anche un bel gioco. Le pordenonesi si sciolgono e portano a casa i successivi due set abbastanza agevolmente: 18-25 e 9-15. Due punti fondamentali per mantenere la vetta a +1 da Staranzano che incombe alle spalle dopo aver regolato nello scontro diretto il Volleybas Udine.

Sabato si ritorna al Palagallini dove sarà ospite il Dlf Udine della ex Giulia Toffoli.

Maschio Pallavolo Buia vs Insieme per Pn Volley 2-3 (25-27; 25-20; 25-17; 18-25; 9-15)