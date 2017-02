La viabilità permessa durante il fine settimana e i mercatini

PORDENONE - Per consentire lo svolgimento della 'Festa di Carnevale', organizzata dalle Associazioni parrocchiali con la partecipazione di alcune centinaia di persone compresi bambini e relative famiglie, sabato 25 febbraio dalle 13 alle 18, sarà vietato sostare e transitare nel piazzale Sacri Cuore.

Viabilità domeniche dei mercatini soffitte e libri

Con un’altra ordinanza il Comandante della Polizia Locale stabilisce divieti e limitazioni alla viabilità in occasione delle manifestazioni 'La Soffitta in Piazza e l’Angolo del Libro Usato', in programma per le domeniche 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 24 settembre, 29 ottobre, 26 novembre, 10 dicembre 2017.

Le zone interessate

In tali giornate festive dalle 07 alle 20, saranno istituiti il divieto di transito e di sosta in Piazza Risorgimento, sul lato della Casa del Gelato, nella corsia di accesso veicolare alla medesima piazza con provenienza da viale Dante. Inoltre vigerà il divieto di transito dalle 07 alle 20, in via F.lli Bandiera, in via F.lli Bandiera nel tratto confinante con il sottoportico di fronte all’osteria Al Verdi e in via Rovereto e piazza Costantini nel tratto di strada compreso tra via Trento e via S. Caterina (esclusi i residenti e frontisti).

Nello stesso lasso di tempo la sosta sarà vietata in via S.Caterina lato sinistro su tutti gli stalli di sosta a pagamento confinanti con il sottoportico compreso tra viale Trento e piazza Costantini e su quattro stalli di sosta per motocicli in prossimità della stessa piazza, in via Trento su tutti gli stalli di sosta a pagamento posti sul lato sinistro, confinanti con il sottoportico nel tratto compreso tra via Rovereto e via S.Caterina e nei sei stalli di sosta a pagamento sul lato sinistro in via F.lli Bandiera nel tratto confinante con il sottoportico (fronte sede Osteria Al Verdi) sino all’ingresso del passo carrabile del condominio al civico 3, negli undici stalli di sosta a pagamento sull’intera area davanti al civico 28 (sede Gastronomia Forniz) in via Cossetti e in piazza Risorgimento lungo la corsia di uscita verso viale Dante su tutto il lato destro (lato area fermata bus) e su tutti gli stalli di sosta a pagamento più lo stallo di sosta per disabile insistenti dinanzi al porticato ove ha sede la Farmacia.