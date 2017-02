La scienza è divertente all'Immaginario Scientifico di Pordenone

PORDENONE - Passare una domenica in compagnia della scienza, scoprendo quanto possa essere appassionante e, perché no, divertente: domenica 26 febbraio è possibile farlo, all'Immaginario Scientifico di Pordenone, aperto al pubblico dalle 10 alle 18.

Fenomena

Nella sezione 'Fenomena' adulti e bambini potranno gustare il sapore della scoperta e ripercorrere l'avventura della scienza grazie alle divertenti e colorate postazioni interattive, che permettono di toccare con mano i fenomeni naturali e provare a scoprire le leggi che li governano.

Kaleido

Nello spazio 'Kaleido', la scienza si lascia esplorare attraverso la suggestiva multivisione tematica Zoom. Immagini che incantano e musiche coinvolgenti raccontano la realtà che ci circonda al ritmo delle potenze di dieci del metro: partendo da oggetti lontani come i confini dell’universo (10+26), si arriva fino ai microcosmi che ci circondano, giungendo a realtà infintamente piccole (10-16).

Cosmo

Nel planetario 'Cosmo', infine, a partire dalle 15 ogni ora è possibile fare affascinanti visite guidate alla volta celeste in questo periodo dell'anno.

FabCentre

Tutto esaurito questa domenica per 'FabCentre', i laboratori di Arduino per giovanissimi curiosi di 12-16 anni. Ma niente paura: il corso ci sarà anche il 26 marzo, in versione avanzata, per chi già conosce la potente e sofisticata scheda elettronica: sarà così possibile imparare a programmare semplici robot, oggetti utili, bizzarri, creativi e fantasiosi.

Maggiori informazioni: www.immaginarioscientifico.it, 0434 542455.