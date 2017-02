PORDENONE - Con un’esperienza pluridecennale nel campo della motivazione e della gestione d’impresa, Flavio Cabrini è pronto a condurre, a Palagurmé (Pn), un esclusivo workshop per aiutare imprenditori e manager a raggiungere i propri obiettivi aziendali. Così, il 28 Febbraio, dalle 9 alle 18, si terrà al centro esperienziale del gusto pordenonese, il corso di alta formazione che mira a illustrare, alle figure professionali del settore-ristorazione, gli strumenti idonei per creare un team lavorativo motivato e coeso guidandolo verso il successo.

Di chi si tratta

Flavio Cabrini è uno dei principale attori degli ultimi anni nella creazione di aziende affermate ed è stato promotore e relatore di due eventi di enorme successo, con migliaia di partecipanti, in collaborazione con Antonio Cannavacciulo. Ha intrapreso con lo chef stellato un rapporto professionale continuativo come formatore dello staff del Relais & Chateaux Villa Crespi, il ristorante di proprietà del volto noto di Masterchef, uno dei programmi di punta di Sky Uno.

Experiential Learning

Il corso leadership e gestione del personale, firmato Palagurmé, adotterà la metodologia Experiential Learning, che considera l’esperienza come fattore fondamentale per l’apprendimento, alternando momenti di spiegazione teorica a momenti di esercitazioni pratiche per massimizzare i risultati del know-how appreso.