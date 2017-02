Nuovo sito web per il Comune di Pordenone

PORDENONE – Il Comune di Pordenone ha rinnovato il proprio sito web rendendolo più moderno e funzionale. La riprogettazione voluta dall’amministrazione Ciriani porta diverse novità, non solo nel look arioso e piacevole. Innanzitutto il sito è stato ottimizzato per la consultazione e la lettura da smartphone (e tablet), visto che ormai la quota più consistente del traffico web proviene proprio dai telefonini.

Le sezioni

La home page è stata completamente riprogettata e suddivisa, anche graficamente, in grandi sezioni. Parzialmente riorganizzati i contenuti interni, la cui struttura, tuttavia, non è stata stravolta per non confondere la navigazione ai fruitori abituali. Le pagine si presentano con una veste grafica più leggera e testi più grandi e leggibili. Sensibilmente migliorata, in particolare, la consultazione di notizie ed eventi, che sono i contenuti più richiesti. Sono proprio queste, inoltre, le pagine a cui si accede cliccando sui link presenti nei messaggi WhatsApp che il Comune invia ai cittadini.

Linee guida per i siti della pa

La riprogettazione, voluta dal sindaco Alessandro Ciriani e curata dall’ufficio comunicazione del Comune, si è ispirata alle recentissime ‘Linee guida per i siti della pubblica amministrazione’ stilate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), una serie di raccomandazioni per rendere i siti accessibili e facili da usare, finalizzate a porre al centro l’utente rendendo la navigazione semplice e piacevole. Si tratta del primo sito in Friuli Venezia Giulia ad aver adottato tali Linee guida, che rappresentano l’attuale standard di riferimento per la progressiva riorganizzazione di tutti i portali dell’amministrazione pubblica. L’ammodernamento del sito «è un altro tassello per ridurre le distanze e facilitare il dialogo tra istituzioni e cittadini – commenta il sindaco - mettendo loro a disposizione strumenti sempre più funzionali, accessibili, trasparenti».

L’ultima parola ai cittadini

Nell’ottica del miglioramento costante del servizio, è ora disponibile in via permanente la nuova voce ‘Valuta questo sito’ tramite cui tutti i navigatori sono invitati a esprimere il proprio gradimento sulla qualità del servizio e segnalare possibili migliorie. Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazioneweb@comune.pordenone.it. Non solo sito web: i prossimi interventi di miglioramento che l’amministrazione ha in programma riguardano Segnalazioni On Line - il servizio che consente di segnalare problemi al Comune e seguirne la soluzione - e la App istituzionale. «Il nostro obiettivo – conclude il primo cittadino – è mettere a disposizione strumenti di comunicazione utili, efficaci e semplici da usare, affinché il Comune di Pordenone possa essere sempre aperto, disponibile e a servizio dei cittadini».