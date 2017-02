Il carnevale di Pordenone cambia location causa maltempo

PORDENONE - Il carnevale di bambini del 28 febbraio, martedì grasso, invece che in piazza XX Settembre, si terrà al Palatenda di Villanova, in via Pirandello 33, poiché secondo le previsioni meteo si annuncia maltempo. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale per non privare i bambini, ma anche le loro famiglie, di una festa attesa e serenamente agognata in cui i più piccoli possono sbizzarrirsi nelle proprie fantasticherie e travestendosi, emulare i personaggi preferiti.

Il programma

Dalle 14 alle 18 i bambini potranno immergersi nel puro divertimento tra maschere, palloncini e coriandoli. Ed inoltre per allietarli maggiormente sono state organizzate altre attività, infatti saranno installati giochi gonfiabili, i bambini potranno partecipare a giochi di gruppo e a laboratori e non mancheranno i trucca-bimbi, pratica sicuramente significativa e appropriata in questa festa. Le animazione e gli intrattenimenti sono curati da Teatro e Movimento e da Melarancia, mentre la ProPordenone si occuperà della distribuzione gratuita di crostoli e bevande. La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale che si avvale della collaborazione di Gea, Proloco Pordenone, Camera di Commercio, Sviluppo e Territorio, Pordenone with love e Regione Fvg.