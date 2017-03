11 titolari di sexy shop arrestati e un indagato per traffico di medicinali illegali

PORDENONE - La Guardia di Finanza di Ravenna ha smantellato un ramificato traffico di medicinali illegali: l'operazione - come riportato dall'Ansa -, chiamata 'Fidelio', ha portato a 11 arresti - titolari di sexy shop in varie regioni che commerciavano le sostanze contraffatte - e un fermo di indiziato di delitto, un commerciante all'ingrosso di articoli per adulti della provincia di Pordenone, ritenuto il principale fornitore dei medicinali (la sua attività è stata bloccata dalle Fiamme gialle). Sono stati sequestrati oltre 10 mila farmaci non autorizzati e pericolosi per la salute.

L'indagine è partita da un controllo fiscale in un sexy shop del Ravennate

I militari - come chiarisce l'Agenzia - vi hanno trovato alcune confezioni di prodotti, risultati veri e propri farmaci non autorizzati, provenienti soprattutto da India e Cina: bustine, pillole e capsule con miscele dei principi attivi Sildenafil e Tadalafil, presenti in Viagra e Cialis, e spray con il principio attivo della Lidocaina, normalmente utilizzata negli anestetici locali.