Giornate FAI di primavera: volontari cercansi!

PORDENONE – A.A.A. Volontari cercansi! In occasione delle Giornate Fai di Primavera, che quest'anno si svolgeranno sabato 25 e domenica 26 marzo, il Gruppo Fai Giovani di Pordenone cerca ragazzi e ragazze desiderosi di vivere un'esperienza di volontariato unica e contribuire attivamente all'evento.



24^edizione a Sesto al Reghena

Le 'Giornate Fai di Primavera', giunte quest'anno alla 24^edizione, sono l'appuntamento ormai consolidato grazie al quale il Fondo Ambiente Italiano apre al pubblico Beni solitamente non accessibili e invita la cittadinanza a riappropriarsi della propria identità e della propria cultura. Quest'anno l'evento si svolgerà a Sesto al Reghena, cittadina del circuito 'Borghi più Belli d'Italia', e prima classificata in provincia di Pordenone al censimento 'I Luoghi del Cuore Fai'.

Aperture straordinarie, visite guidate ed eventi animeranno il borgo nei due giorni di manifestazione: i volontari avranno dunque la possibilità di cimentarsi in diverse attività a seconda delle proprie preferenze e attitudini.



Requisiti per candidarsi

Un unico requisito: amore della bellezza del nostro Paese!

Partecipare in veste di volontario alle 'Giornate di Primavera' significa innanzitutto dedicare attivamente il proprio tempo, per vivere un’esperienza appagante e per ampliare le proprie competenze, avendo la possibilità di incontrare persone nuove con cui condividere passioni e interessi. Ma significa anche fare qualcosa d’importante per la nostra bella Italia, scegliendo di proteggerla e valorizzarla.



Per saperne di più e inviare la propria candidatura: faigiovani.pordenone@fondoambiente.it.