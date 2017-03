Royal di Pordenone: arriva Andrea Damante

PORDENONE - Andrea Damante, dj e noto personaggio televisivo, nonché protagonista della ‘vita social’, venerdì 10 marzo, sarà ospite al Royal di Pordenone (via Musil 53, Cordenons). Sabato 11 marzo, sarà invece la volta di Radio Deejay che presenta ‘One Two One Two’: dallo storico programma che per primo ha settato il trend della Urban Culture in Italia arriva a Pordenone la selezione del miglior Hip Hop, Trap e Moombahton: una notte imperdibile.