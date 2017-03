Soddisfazione per i prodotti friulani, Pitina a "La Prova del Cuoco"

TRAMONTI DI SOPRA - Dopo l’annuncio di un iter in dirittura d’arrivo per l’ottenimento del marchio Igp per la pitina, la pro loco di Tramonti di Sopra riceve nuove soddisfazioni legate ai suoi prodotti locali «Dobbiamo ringraziare il cuoco Manuel Marchetti, dell’Agriturismo Casa Rossa ai Colli di Ragogna, che per la sua partecipazione alla prova del cuoco su Rai Uno ha voluto portare i nostri due prodotti tipici, pitina e formai dal cit. E’ indubbiamente un onore quando un cuoco serio e dotato come Manuel decide di utilizzare i nostri prodotti tipici» dice il presidente della pro loco Alido Rugo «ma è un onore ancora più grande quando si fa portavoce della nostra storia, delle nostre tradizioni e quando riconosce pubblicamente il ruolo che la nostra associazione ha avuto nella promozione. Assieme a Manuel dobbiamo ringraziare anche i gestori dell’Agriturismo Borgo Titol, a Tramonti di Sopra, che hanno materialmente fornito pitine, formai dal cit, salumi e il famoso seç, un condimento prodotto dal siero del latte che viene utilizzato al posto dell’aceto. Il Borgo Titol è e resta un pilastro fondamentale per poter continuare a promuovere e commercializzare la nostra pitina».

Grazie al lavoro di Manuel e alla meravigliosa presentazione del piatto, i gnocchi di pane alla pitina hanno vinto la sfida alla prova del cuoco confermando ancora una volta che la pitina non è solo un prodotto buono da mangiare ma anche bello da vedere quando messo nelle mani di persone capaci e qualificate.