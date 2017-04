Pasquetta 2017: riapertura del picnic Sottrivea

VAL TRAMONTINA - L’arrivo della bella stagione e in particolare della pasquetta segna il riavvio della stagione turistica anche per una delle strutture storiche della val Tramontina: il picnic Sottrivea. L’area picnic, associata anche a un’area di sosta camper, si trova sulla sponda del Meduna, accanto a delle bellissime pozze di acqua naturale color verde smeraldo. L’area attrezzata mette a disposizione dei visitatori gazebi coperti dotati di griglie e di tavolini immersi nel verde e nella natura. All’interno dell’area si trovano giochi per bambini e un bar fornitissimo presso cui è possibile anche trovare assistenza e informazioni turistiche sulla zona.

Per usufruire del servizio la prenotazione al numero 3381950319 è caldamente raccomandata e, in particolare per le feste più importanti come pasquetta o ferragosto, i gestori dell’area consigliano di prenotare con largo anticipo